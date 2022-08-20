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    أذربيجان تصدر 275.1 ألف طن من الميثانول خلال 7 أشهر

    ٢٠.٠٨.٢٠٢٢ [١٠:٤٠]

    باكو، 20 أغسطس، (أذرتاج)

    قالت هيئة الجمارك في بيان إن البلد صدر خلال 7 أشهر للعام الجاري 275.1 ألف طن من الميثانول بقيمة 81.3 مليون دولار.

    يذكر أن البلد لم يصدر من الميثانول خلال الفترة عينها من عام 2021.

    AZERTAG.AZ :أذربيجان تصدر 275.1 ألف طن من الميثانول خلال 7 أشهر
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