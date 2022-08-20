أذربيجان تصدر 275.1 ألف طن من الميثانول خلال 7 أشهر

باكو، 20 أغسطس، (أذرتاج)

قالت هيئة الجمارك في بيان إن البلد صدر خلال 7 أشهر للعام الجاري 275.1 ألف طن من الميثانول بقيمة 81.3 مليون دولار.

يذكر أن البلد لم يصدر من الميثانول خلال الفترة عينها من عام 2021.