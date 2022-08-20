أذربيجان تصدر 275.1 ألف طن من الميثانول خلال 7 أشهر
AzerTAg.az
٢٠.٠٨.٢٠٢٢ [١٠:٤٠]
باكو، 20 أغسطس، (أذرتاج)
قالت هيئة الجمارك في بيان إن البلد صدر خلال 7 أشهر للعام الجاري 275.1 ألف طن من الميثانول بقيمة 81.3 مليون دولار.
يذكر أن البلد لم يصدر من الميثانول خلال الفترة عينها من عام 2021.
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