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    تصدير 60.6 الف طن من البولي إيثيلين في 7 أشهر

    ٢٠.٠٨.٢٠٢٢ [١٠:٤٥‎]

    باكو، 20 أغسطس، (أذرتاج)

    تم تصدير 60.6 ألف طن من البولي إيثيلين من أذربيجان خلال اشهر يناير – يوليو من العام الجاري.

    أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن هيئة الجمارك الحكومية ان تكلفة الصادرات من البولي إيثيلين بلغت 83.5 مليون دولار.

    يذكر انه تم بناء مصنع البولي إيثيلين عالي الكثافة وذلك في إطار مشروع "سوكار بوليمير" في سومغايت. تبلغ الطاقة الإنتاجية للمصنع 330 طنا في اليوم و120 ألف طن سنويا. 25 في المائة من منتجاتها مخصصة للسوق المحلية و75 في المائة للتصدير.

    AZERTAG.AZ :تصدير 60.6 الف طن من البولي إيثيلين في 7 أشهر
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