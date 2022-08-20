وفد عسكري إيراني يزور محافظتي فضولي وخوجاوند

باكو، 20 أغسطس، (أذرتاج)

قام وفد متكون من ممثلي القوات المسلحة الإيرانية بزيارة إلى محافظتي فضولي وخوجاوند الأذربيجانيتين المحررتين من الاحتلال الأرميني.

أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الدفاع انه خلال الزيارة التي حضرها موظفو سفارة جمهورية إيران الإسلامية في أذربيجان تعرفوا على عواقب الاحتلال وأعمال الدمار التي ارتكبتها القوات المسلحة الأرمنية أثناء احتلال الأراضي المحررة.

ثم وضع الوفد باقات من الزهور أمام المجمع التذكاري لإحياء ذكرى الشهداء تخليدا لذكراهم.

تعرف ممثلو القوات المسلحة لجمهورية إيران الإسلامية على الظروف المهيأة في وحدة الكوماندوز العسكرية.

كما شاهد الوفد خطابات نموذجية للعسكريين في مركز تدريب الوحدة العسكرية.

تم تقديم إيجاز شامل للضيوف حول معارك أبريل من عام 2016 ومسار الوحدة العسكرية في الحرب الوطنية.

وفي النهاية تم تقديم الهدايا المتبادلة والتقاط صورة تذكارية.

كما تفقد وفد متكون من ممثلي القوات المسلحة الإيرانية الظروف المهيأة لدى مطار فضولي الدولي.