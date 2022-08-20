تصدير اكثر من 37 ألف طن من البولي بروبلين خلال 7 أشهر

باكو، 20 أغسطس، (أذرتاج)

صدرت أذربيجان اكثر من 37 ألف طن من البولي بروبلين خلال 7 أشهر من العام الجاري.

أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن هيئة الجمارك الجكومية ان قيمة البولي بروبلين المصدرة خلال الفترة المشمولة بالتقرير بلغت 56.9 مليون دولار.

يذكر ان الإنتاج السنوي لمصنع البروبيلين الذي تم بناؤه في إطار مشروع "سوكار بوليمر" بلغ 184 الف طن. تم افتتاح المصنع في 18 يوليو لعام 2018 بمشاركة رئيس أذربيجان إلهام علييف ورئيس إيطاليا سيرجيو ماتاريلا. بدأت صادرات البروبيلين في 5 أكتوبر من نفس العام.

يشار الى أن البلد صدر خلال الفترة عينها من العام المنصرم 50.5 الف طن من البولي بروبلين بقيمة 66.9 مليون دولار.