وفد عسكري إيراني يزور مقابر الشهداء
AzerTAg.az
٢٠.٠٨.٢٠٢٢ [١١:٤٤]
باكو، 20 أغسطس، (أذرتاج)
قام وفد متكون من ممثلي القوات المسلحة الإيرانية بزيارة إلى مقابر الشهداء، ذلك على هامش زيارتهم الى أذربيجان.
أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الدفاع انه الوفد الإيراني زار مقابر أبناء الوطن البواسل الذين استشهدوا في سبيل استقلال أذربيجان ووحدة أراضيها تخليدا لذكراهم ووضع باقات من الزهور أمام قبورهم.
كما وضع الضيوف اكليلا من الزهور أمام نصب "المشعل الأبدي".
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