قيمة المنتجات النفطية التي صدرتها أذربيجان إلى إيطاليا تبلغ 4.9 مليار دولار

باكو، 20 أغسطس، (أذرتاج)

صدرت أذربيجان معظم النفط الخام ومنتجات النفط الخام إلى إيطاليا من الصخور البيتومينية خلال اشهر يناير – يوليو من العام الجاري. وبلغ حجم هذه الصادرات 6 ملايين و679.3 ألف طن وبلغت 4 مليارات و979.2 مليون دولار.

افادت وكالة اذرتاج نقلا عن لجنة الجمارك الحكومية ان البلاد صدرت مليون و236.7 ألف طن بقيمة مليار و28.6 مليون دولار إلى الهند ومليون و449.8 ألف طن بقيمة مليار و21.4 مليون دولار الى إسرائيل و926 ألف طن بقيمة 752.5 مليون دولار الى بريطانيا العظمى و544.6 ألف طن بقيمة 490.7 مليون دولار الى كرواتيا و600.5 ألف طن بقيمة 473.2 مليون دولار إلى جمهورية التشيك و607.9 ألف طن بقيمة 428.1 مليون دولار الى البرتغال و560 ألف طن بقيمة 426 مليون دولار الى إسبانيا و433.2 ألف طن بقيمة 326.1 مليون دولار الى تونس و506.3 ألف طن بقيمة 304.5 مليون دولار الى أوكرانيا و351 ألف طن بقيمة 258.5 مليون دولار الى المانيا و276.3 ألف طن بقيمة 247.7 مليون دولار الى فيتنام و264.8 ألف طن بقيمة 232 مليون دولار الى سويسرا و368.4 ألف طن بقيمة 231.4 مليون دولار الى تايلاند و265.2 ألف طن بقيمة 203.6 مليون دولار الى أيرلندا و260.1 ألف طن بقيمة 189.5 مليون دولار الى رومانيا و303.9 ألف طن من النفط الخام ومنتجات النفط الخام لتركيا بقيمة 170.8 مليون دولار.

يشار إلى أن أذربيجان أرسلت النفط الخام ومنتجات النفط الخام إلى 26 دولة في سبعة أشهر.

ويذكر إلى أنه تم تصدير 16 مليونا و414.9 الف طن من النفط الخام والمنتجات النفطية من أذربيجان خلال الفترة المشمولة بالتقرير وبلغت قيمتها 12 مليارا و397.7 مليون دولار.