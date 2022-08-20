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    برلمان الجبل الأسود يحجب الثقة عن الحكومة بسبب اتفاق مع الكنيسة الأرثوذكسية الصربية

    ٢٠.٠٨.٢٠٢٢ [١٥‎:٢٢]

    باكو، 20 أغسطس (أذرتاج)

    وافق برلمان الجبل الأسود (مونتينيغرو)، السبت، على حجب الثقة عن الحكومة، ما يمهد الطريق لجولة جديدة من الاضطرابات السياسية في هذا البلد، حسبما أفادت وكالة الاناضول التركية.

    وأُقر اقتراح حجب الثقة، ليلة الجمعة - السبت، بتأييد 50 نائبا مقابل اعتراض نائب واحد فقط، في حين قاطع الجلسة بقية نواب البرلمان المكون من 81 مقعدا.

    وقال النائب دانيال زيفكوفيتش الذي تقدم باقتراح حجب الثقة "نحن بحاجة إلى انتخابات مبكرة، وحكومة مستقرة".

    وجاء هذا الاقتراح بعد حجب الثقة في شباط/فبراير عن الحكومة السابقة برئاسة زدرافكو كريفوكابيتش التي بقيت 14 شهرا فقط في السلطة.

    وما أجج التوتر السياسي منذ أسابيع توقيع الحكومة لاتفاق جديد مثير للجدل مع الكنيسة الأرثوذكسية الصربية يشمل قضايا عدة بينها توفير إطار تنظيمي لممتلكات الكنيسة، بما في ذلك الكنائس والأديرة.

    وأشاد دريتان أبازوفيتش رئيس وزراء الجبل الأسود بالاتفاق، معربا عن أمله بأن يساهم بتحسين العلاقات بين المجموعات المتناحرة داخل البلاد، وخاصة بين الأحزاب الموالية لصربيا وتلك الموالية للغرب.

    AZERTAG.AZ :برلمان الجبل الأسود يحجب الثقة عن الحكومة بسبب اتفاق مع الكنيسة الأرثوذكسية الصربية
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