باكو، 20 أغسطس (أذرتاج)

تقع قرية عابدنلي لمحافظة اغدام في دائرة قرية كويتابه.

احتلتها القوات المسلحة لأرمينيا عام 1993. دمرها الوحشيون الأرمن بالكامل.

تم استعادة محافظة اغدام في 20 نوفمبر بناء على البيان الثلاثي الموقع من قبل الرئيسين الاذربيجاني والروسي ورئيس الوزراء الأرميني في 10 نوفمبر عام 2020 بعد انتصار الجيش الاذربيجاني في الحرب الوطنية.

تقدم وكالة أذرتاج صورا من القرية التي تعرضت لاعمال الدمار والخراب على يدي قوات الاحتلال الأرميني.