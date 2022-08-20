انتهاء المرحلة الأخيرة من مسابقة "سادة نيران المدفعية"

باكو، 20 أغسطس (أذرتاج)

صرحت وزارة الدفاع الأذربيجانية لـوكالة أذرتاج بأن المرحلة الأخيرة من مسابقة "سادة نيران المدفعية" التي أقيمت بمشاركة 9 دول في إطار "ألعاب الجيش الدولية 2022" في حامية الحرس بجمهورية كازاخستان قد أجريت.

في مسابقات التتابع، أظهر طاقما الفريق الأذربيجاني الاحتراف والتعامل بمهارة مع جميع المهام الموكلة.

بعد التغلب على مسار عقبة وحقل ألغام بالتناوب، دمر الجنود الأذربيجانيون أهدافًا محددة بنيران دقيقة باستخدام الرشاشات ومدافع الهاون وقاذفات القنابل اليدوية والبنادق الهجومية.

احتل المدفعيون الأذربيجانيون، الذين أكملوا المرحلة بنجاح، المركز الثالث بقرار من مجلس التحكيم. احتل المنتخبان الكازاخستاني والروسي المركزين الأول والثاني على التوالي.

سيقام الحفل الختامي لمسابقة "سادة نيران المدفعية" في 23 أغسطس ".