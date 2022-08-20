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    الدفاع التركية: تحييد 11 إرهابياً شمالي سوريا

    ٢٠.٠٨.٢٠٢٢ [١٧:٠٩]

    باكو، 20 أغسطس (أذرتاج)

    أعلنت وزارة الدفاع التركية عن تحييد 11 إرهابياً من تنظيم "بي كي كي/ واي بي جي"، شمالي سوريا..

    وذكرت الوزارة في بيان، السبت، أن قواتها الخاصة نفذت عملية ناجحة حيدت خلالها 11 إرهابياً من "بي كي كي/واي بي جي" كانوا يستعدون لتنفيذ هجوم على منطقة عملية درع الفرات لزعزعة الأمن والاستقرار فيها.

    ونفذت القوات التركية بالتعاون مع الجيش الوطني السوري عمليات عدة شمالي سوريا، ضد تنظيمي "داعش" و "بي كي كي/ واي بي جي".

    وطهّرت عبر تلك العمليات آلاف الكيلو مترات من الأراضي من الإرهابيين، وأتاحت الفرصة لآلاف السوريين لعودة آمنة إلى أراضيهم.

    ويمثل "واي بي جي-YPG"، الذراع السوري لتنظيم "بي كي كي-PKK" الإرهابي الذي ينشط في دول أخرى بالمنطقة بينها العراق وإيران.

    مصدر: الاناضول

    AZERTAG.AZ : الدفاع التركية: تحييد 11 إرهابياً شمالي سوريا
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