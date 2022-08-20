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    مصرع 15 شخصا في حادث مروري مروع جنوبي تركيا

    ٢٠.٠٨.٢٠٢٢ [١٧:١٣]

    باكو، 20 أغسطس (أذرتاج)

    لقي 15 شخصا مصرعهم وأصيب 22 آخرون، السبت، في حادث مروري مروع بولاية غازي عنتاب جنوبي تركيا.

    وأفاد مراسل الأناضول، أن حافلة ركاب اصطدمت بفرق انقاذ كانت تتعامل مع سيارة تدحرجت إلى منحدر في منطقة نزيب، على طريق "طرسوس-أضنة-غازي عنتاب" السريع.

    كما لفت إلى أن الحافلة اصطدمت أيضا بعربة بث مباشر تابعة لوكالة "إخلاص" للأنباء كانت تغطي حادثة تدحرج السيارة.

    وقال والي غازي عنتاب، داوود غُل، في تصريحات صحفية، إن الحادث أسفر عن مصرع 15 شخصا بينهم 3 عمال إطفاء، وموظفين اثنين من الكادر الصحي، وصحفيين اثنين، بحسب معلومات أولية.

    وأوضح في التصريحات التي أدلى بها لدى تفقده موقع الحادث، أن الحافلة انقلبت على بعد 200 متر من مكان تدحرج السيارة، وانزلقت لتصطدم بفرق الإنقاذ.

    وأشار الوالي إلى نقل المصابين إلى المستشفيات، وأعرب عن تعازيه للشعب التركي في ضحايا الحادث.

    AZERTAG.AZ :مصرع 15 شخصا في حادث مروري مروع جنوبي تركيا
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