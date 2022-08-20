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    أذربيجان: 468 إصابة بكورونا في 20 أغسطس

    ٢٠.٠٨.٢٠٢٢ [١٧:٢٠]

    باكو، 20 أغسطس، (اذرتاج)

    سجلت إصابة 468 شخص بفيروس كورونا المستجد في أذربيجان وتعافى 396 مصاب من الفيروس خلال 20 أغسطس.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 807 ألف و984 حالة إصابة في البلد الى الآن وتعافى 794 ألف و621 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 9 آلاف و784 مريض منهم ويستمر علاج 3579 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

    ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الإصابة الجديدة خلال اليوم الأخير 3120 فحص طبي فيما كان عدد الفحوص الطبية عامة الى الحين 7 ملايين و116 ألف و736 فحص طبي.

    AZERTAG.AZ :أذربيجان: 468 إصابة بكورونا في 20 أغسطس
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