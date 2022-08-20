أذربيجان: تطعيم 1395 جرعة من لقاح كورونا في 20 أغسطس

باكو، 20 أغسطس، (اذرتاج)

قال مقر العمليات لدى مجلس الوزراء الأذربيجاني إن 1395 جرعة من لقاح كورونا تم تطعيمها في أذربيجان في 20 أغسطس.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لمجلس الوزراء أن 253 شخص تلقوا الجرعات ضمن المرحلة الأولى و211 شخص تلقوا الجرعات ضمن المرحلة الثانية فيما تلقى 809 شخص الجرعة الثالثة وأكثر و122 شخص جرعة تنشيطية من لقاح فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بعد نتيجة إيجابية للفحص.

ويبلغ عدد جرعات اللقاح المطعمة الى الحين في البلد 13 مليونا و847 ألف و248 جرعة ضد فيروس كورونا المستجد ومنهم 5 ملايين و371 ألف و491 شخص تم تطعيمهم في المرحلة الأولى و4 ملايين و860 ألف و969 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثانية و3 ملايين و356 ألف و882 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثالثة وأكثر و257 الف و906 شخص تلقوا اللقاح التنشيطية بعد نتيجة إيجابية.