  • الرئيسية
    • / سياسة

    سياسة


    "الخارجية" الصربية: الصداقة بين صربيا وأذربيجان قائمة على الاحترام المتبادل بين الشعبين

    ٢٢.٠٨.٢٠٢٢ [٠٩:٥‎٢]

    باكو، 22 أغسطس (أذرتاج)

    في تغريدة كتبتها وزارة خارجية صربيا في حسابها الرسمي على تويتر بمناسبة الاحتفال بمرور 25 عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين أذربيجان وصربيا، يقال : "ننقل أخلص تبريكاتنا بمناسبة االيوبيل المهيب أي لاحتفال بمرور 25 عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين. إن الصداقة بين صربيا وأذربيجان قائمة على الثقة والاحترام المتبادلين بين الشعبين."

    AZERTAG.AZ :"الخارجية" الصربية: الصداقة بين صربيا وأذربيجان قائمة على الاحترام المتبادل بين الشعبين
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٢٢.٠٨.٢٠٢٢ [١٧:١٩]
    الرئيس الأذربيجاني: ليس العالم الإسلامي بأسره فحسب ، بل العالم كله رأى قوة رياضيينا
    ٢٢.٠٨.٢٠٢٢ [١٦:٤٢]
    وسائل الاعلام المصرية تنشر البيان الصحفي للسفارة الأذربيجانية بالقاهرة حول الاتهامات الارمينية
    ٢٢.٠٨.٢٠٢٢ [١٠:٢٣]
    "الخارجية" الأذربيجانية: نأمل في المزيد من تعزيز العلاقات الاستراتيجية مع صربيا
    ١٩.٠٨.٢٠٢٢ [٢٣:٥‎٨]
    الرئيس علييف يعين سفيرا جديدا في ألمانيا
    "الخارجية" الصربية: الصداقة بين صربيا وأذربيجان قائمة على الاحترام المتبادل بين الشعبين