باكو، 22 أغسطس (أذرتاج) في تغريدة كتبتها وزارة خارجية صربيا في حسابها الرسمي على تويتر بمناسبة الاحتفال بمرور 25 عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين أذربيجان وصربيا، يقال : "ننقل أخلص تبريكاتنا بمناسبة االيوبيل المهيب أي لاحتفال بمرور 25 عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين. إن الصداقة بين صربيا وأذربيجان قائمة على الثقة والاحترام المتبادلين بين الشعبين."

AZERTAG.AZ : "الخارجية" الصربية: الصداقة بين صربيا وأذربيجان قائمة على الاحترام المتبادل بين الشعبين

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