رئيس جمهورية أذربيجان يتلقى اتصالا هاتفيا من رئيس جمهورية صربيا

باكو، 22 أغسطس (أذرتاج)

تلقى رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف اتصالا هاتفيا من رئيس جمهورية صربيا ألكسندر فوسيتش في 21 أغسطس.

خلال المكالمة الهاتفية، قدم الرئيس ألكسندر فوسيتش تهانيه إلى رئيس الدولة بمناسبة الذكرى الخامسة والعشرين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين أذربيجان وصربيا. وأشاد رئيس صربيا بالتطور الناجح للتعاون الثنائي في مختلف المجالات، وإقامة علاقات صداقة وشراكة بين البلدين خلال هذه الفترة.

وهنأ الرئيس إلهام علييف الرئيس الصربي بمناسبة مرور 25 عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وأشاد بتطور التعاون الثنائي في مختلف المجالات.

وأشار رئيس الدولة إلى التعاون الناجح بين أذربيجان وصربيا على أساس ثنائي ومتعدد الأطراف، وكذلك في إطار المنظمات الدولية.

خلال المحادثة، تبادل الجانبان وجهات النظر حول توسيع العلاقات الاقتصادية والتجارية، فضلا عن قضايا التعاون في الزراعة والطاقة والاستثمار وغيرها من المجالات بين أذربيجان وصربيا.

وأشارا أيضا إلى أن العلاقات بين أذربيجان وصربيا وصلت إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، وأن البلدين يدعمان وحدة أراضي بعضهما البعض.