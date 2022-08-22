باكو، 22 أغسطس (أذرتاج) كتبت وزارة خارجية أذربيجان في حسابها الرسمي على تويتر بمناسبة ذكرى مرور 25 عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين أذربيجان وصربيا. جاء في التغريدة: "يمر اليوم 25 عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين أذربيجان وصربيا. وننقل اطيب امنياتنا الى حكومة جمهورية صربيا وشعبها بمناسبة هذا اليوم. نأمل في المزيد من تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين أذربيجان وصربيا."

AZERTAG.AZ : "الخارجية" الأذربيجانية: نأمل في المزيد من تعزيز العلاقات الاستراتيجية مع صربيا

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