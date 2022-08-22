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    أذربيجان: 585 إصابة ووفاة من كورونا في 21 أغسطس

    ٢٢.٠٨.٢٠٢٢ [١٠:٢٣]

    باكو، 22 أغسطس، (اذرتاج)

    سجلت إصابة 585 شخص بفيروس كورونا المستجد في أذربيجان وتعافى 489 مصاب وتوفي مصاب بالفيروس خلال 21 أغسطس.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 808 ألف و569 حالة اصابة في البلد الى الآن وتعافى 795 ألف و110 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 9 آلاف و785 مريض منهم ويستمر علاج 3674 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

    ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الاصابة الجديدة خلال اليوم الأخير 3700 آلاف فحص طبي فيما كان عدد الفحوص الطبية عامة الى الحين 7 ملايين و120 ألف و436 فحص طبي.

    AZERTAG.AZ :أذربيجان: 585 إصابة ووفاة من كورونا في 21 أغسطس
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