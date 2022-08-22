أذربيجان: تطعيم 1319 جرعة من لقاح كورونا في 21 أغسطس

باكو، 22 أغسطس، (اذرتاج)

قال مقر العمليات لدى مجلس الوزراء الأذربيجاني إن 1319 جرعة من لقاح كورونا تم تطعيمها في أذربيجان في 21 أغسطس.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لمجلس الوزراء أن 192 شخص تلقوا الجرعات ضمن المرحلة الأولى و174 شخص تلقوا الجرعات ضمن المرحلة الثانية فيما تلقى 809 شخص الجرعة الثالثة وأكثر و144 شخص جرعة تنشيطية من لقاح فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بعد نتيجة إيجابية للفحص.

ويبلغ عدد جرعات اللقاح المطعمة الى الحين في البلد 13 مليونا و848 ألف و567 جرعة ضد فيروس كورونا المستجد ومنهم 5 ملايين و371 ألف و683 شخص تم تطعيمهم في المرحلة الأولى و4 ملايين و861 ألف و143 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثانية و3 ملايين و357 ألف و691 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثالثة وأكثر و258 الف و50 شخصا تلقوا اللقاح التنشيطية بعد نتيجة إيجابية.