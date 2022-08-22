باكو، 22 أغسطس، (اذرتاج) هنأت النائبة الأولى للرئيس الأذربيجاني مهربان علييفا رياضيينا الذين فازوا في النسخة الخامسة من ألعاب التضامن الإسلامي المنظمة في قونية التركية. أفادت وكالة أذرتاج ان النائبة الأولى للرئيس مهربان علييفا كتبت بهذه المناسبة في حسابها الرسمي في انستغرام: "أنهى الرياضيون الأذربيجانيون في النسخة الخامسة من العاب التضامن الإسلامي في المركز الرابع برصيد 99 ميدالية: 29 ذهبية و36 فضية و34 برونزية. أهنئ بصدق جميع رياضيينا! انتصاركم هو دليل واضح على الاستعداد المثالي والعزيمة والإرادة. شكرا جزيلا لعملكم الجاد والفرح الذي قدمتموه لجمهور أذربيجان! أتمنى لكم جميعا صحة جيدة وفرحة وإنجازات جديدة!

AZERTAG.AZ : النائبة الأولى للرئيس مهربان علييفا تهنئ رياضيينا الفائزين في النسخة الخامسة من ألعاب التضامن الإسلامي

© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار

في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده