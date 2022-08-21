باكو، 22 أغسطس (أذرتاج) تقع قرية آشاغي سيريك لمحافظة جبرائل في المنطقة السهلية. اشتغل أهالي القرية أساسا بتربية المواشي. احتلتها القوات المسلحة لأرمينيا عام 1993. دمّر الهمجيون الأرمن القريةَ اثناء احتلالها. حررها الجيش الاذربيجاني في 9 نوفمبر عام 2020 نتيجة الحرب الوطنية. تقدم وكالة أذرتاج صورا من قرية آشاغي سيريك التي تعرضت للهمجية الارمينية اثناء أيام الاحتلال.

AZERTAG.AZ : قرية آشاغي سيريك لمحافظة جبرائل

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