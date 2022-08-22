باكو، 22 أغسطس (أذرتاج) التقى الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا في 22 أغسطس مع الرياضيين الفائزين في دورة ألعاب التضامن الإسلامي الخامسة التي أقيمت في مدينة قونية التركية. ألقى الرئيس إلهام علييف كلمة في اللقاء.

AZERTAG.AZ : الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا يلتقيان الرياضيين الفائزين في دورة العاب التضامن الإسلامي الخامسة

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