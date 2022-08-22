  • الرئيسية
    • / أخبار رسمية

    أخبار رسمية


    الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا يلتقيان الرياضيين الفائزين في دورة العاب التضامن الإسلامي الخامسة

    ٢٢.٠٨.٢٠٢٢ [١٢:٠١]

    باكو، 22 أغسطس (أذرتاج)

    التقى الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا في 22 أغسطس مع الرياضيين الفائزين في دورة ألعاب التضامن الإسلامي الخامسة التي أقيمت في مدينة قونية التركية.

    ألقى الرئيس إلهام علييف كلمة في اللقاء.

    AZERTAG.AZ :الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا يلتقيان الرياضيين الفائزين في دورة العاب التضامن الإسلامي الخامسة
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
    المزيد...
    ٢٢.٠٨.٢٠٢٢ [١١:٢١]
    النائبة الأولى للرئيس مهربان علييفا تهنئ رياضيينا الفائزين في النسخة الخامسة من ألعاب التضامن الإسلامي
    ٢٢.٠٨.٢٠٢٢ [٠٩:٥‎٨]
    رئيس جمهورية أذربيجان يتلقى اتصالا هاتفيا من رئيس جمهورية صربيا
    ١٨.٠٨.٢٠٢٢ [١٧:٣٤]
    الرئيس إلهام علييف يتسلم أوراق اعتماد سفير تشاد الجديد (محدث)
    ١٨.٠٨.٢٠٢٢ [١٧:٢٠]
    الرئيس إلهام علييف يتسلم أوراق اعتماد السفيرة الجديدة لجمهورية جنوب افريقيا (محدث)
    الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا يلتقيان الرياضيين الفائزين في دورة العاب التضامن الإسلامي الخامسة الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا يلتقيان الرياضيين الفائزين في دورة العاب التضامن الإسلامي الخامسة الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا يلتقيان الرياضيين الفائزين في دورة العاب التضامن الإسلامي الخامسة الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا يلتقيان الرياضيين الفائزين في دورة العاب التضامن الإسلامي الخامسة الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا يلتقيان الرياضيين الفائزين في دورة العاب التضامن الإسلامي الخامسة الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا يلتقيان الرياضيين الفائزين في دورة العاب التضامن الإسلامي الخامسة الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا يلتقيان الرياضيين الفائزين في دورة العاب التضامن الإسلامي الخامسة الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا يلتقيان الرياضيين الفائزين في دورة العاب التضامن الإسلامي الخامسة الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا يلتقيان الرياضيين الفائزين في دورة العاب التضامن الإسلامي الخامسة الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا يلتقيان الرياضيين الفائزين في دورة العاب التضامن الإسلامي الخامسة الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا يلتقيان الرياضيين الفائزين في دورة العاب التضامن الإسلامي الخامسة الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا يلتقيان الرياضيين الفائزين في دورة العاب التضامن الإسلامي الخامسة الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا يلتقيان الرياضيين الفائزين في دورة العاب التضامن الإسلامي الخامسة الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا يلتقيان الرياضيين الفائزين في دورة العاب التضامن الإسلامي الخامسة الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا يلتقيان الرياضيين الفائزين في دورة العاب التضامن الإسلامي الخامسة الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا يلتقيان الرياضيين الفائزين في دورة العاب التضامن الإسلامي الخامسة الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا يلتقيان الرياضيين الفائزين في دورة العاب التضامن الإسلامي الخامسة الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا يلتقيان الرياضيين الفائزين في دورة العاب التضامن الإسلامي الخامسة الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا يلتقيان الرياضيين الفائزين في دورة العاب التضامن الإسلامي الخامسة