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    تطهير مساحة 239 هكتار من الألغام والذخيرة الحية خلال الاسبوع الماضي

    ٢٢.٠٨.٢٠٢٢ [١٢:٣٠]

    باكو، 22 أغسطس، (أذرتاج)

    نشرت وكالة جمهورية أذربيجان لتطهير الألغام أناما معلومات اسبوعية حول عمليات منفذة لدى الاراضي المحررة من الاحتلال.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن أناما أن موظفي الوكالة حيدوا خلال الفترة ما بين 15-20 أغسطس 239 لغم مضاد للمشاة و140 لغم مضادا للدبابات و125 ذخيرة غير متفجرة في اراضي محافظات ترتر وأغدام وشوشا وخوجاوند وفضولي وقبادلي وجبرائيل وزنكيلان ضمن عمليات البحث والتحري.

    وطهرت اناما خلال الفترة المذكورة 562 هيكتار من الاراضي من الألغام والذخائر غير المتفجرة.

    AZERTAG.AZ :تطهير مساحة 239 هكتار من الألغام والذخيرة الحية خلال الاسبوع الماضي
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    تطهير مساحة 239 هكتار من الألغام والذخيرة الحية خلال الاسبوع الماضي