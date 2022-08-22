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    إصابة عسكريين بجروح مختلفة إثر انفجار لغمين ارضيين من مخلفات الاحتلال الأرميني

    ٢٢.٠٨.٢٠٢٢ [١٢:٤٨]

    باكو، 22 أغسطس (أذرتاج)

    في بيان نشرته النيابة العسكرية لمحافظة قوبادلي، يقال ان الجندي وقار سليمانوف والجندي حيدر جولمالييف اصيبا بجروح مختلفة اثر حادثي انفجار لغم ارضي في 20 أغسطس وفي 21 أغسطس في محافظة لاتشين.

    رفعت النيابة التحقيق في الحادثين.

    AZERTAG.AZ :إصابة عسكريين بجروح مختلفة إثر انفجار لغمين ارضيين من مخلفات الاحتلال الأرميني
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