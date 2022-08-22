إندونيسيا.. زلزال بقوة 5.5 درجات يضرب منطقة نوسا دوا
AzerTAg.az
٢٢.٠٨.٢٠٢٢ [١٦:١٢]
باكو، 22 أغسطس (أذرتاج)
ضرب زلزال بقوة 5.5 درجات على مقياس ريختر، الإثنين، منطقة نوسا دوا الإندونيسية.
وبحسب مركز المسح الجيولوجي الأمريكي، فإن عمق الزلزال بلغ 140.9 كيلو متر.
وحتى اللحظة لم تعلن السلطات المحلية ما إذا كان الزلزال قد تسبب بخسائر بشرية أو مادية.
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