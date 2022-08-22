وسائل الاعلام المصرية تنشر البيان الصحفي للسفارة الأذربيجانية بالقاهرة حول الاتهامات الارمينية

باكو، 22 أغسطس (أذرتاج)

نشرت وسائل الاعلام المصرية منها "الدبلوماسي" و"راية مصر" و"آسيا اليوم" البيان الصحفي لسفارة جمهورية أذربيجان بالقاهرة حول الاتهامات التي يطلقها الجانب الأرميني. جاء في البيان:

"إن الاتهامات التي يطلقها الجانب الأرميني ضد أذربيجان بانتهاك البيان الثلاثي ما هي إلا نفاق.

نذكر أن أذربيجان قد أبلغت مرارًا وتكرارًا عن فشل أرمينيا في الوفاء ببنود البيان المؤرخ 10 نوفمبر 2020 ، الذي وقعه قادة الدول الثلاث.

على وجه الخصوص ، أن الوحدات المسلحة الأرمينية لم تنسحب بعد من الأراضي السيادية في جمهورية أذربيجان.

وتنص المادة 4 من البيان الثلاثي على ما يلي: “سيتم نشر وحدة حفظ السلام التابعة للاتحاد الروسي بالتوازي مع انسحاب القوات المسلحة الأرمينية”. بالإضافة إلى الأدلة العديدة من الجانب الأذربيجاني حول وجود القوات المسلحة الأرمينية غير الشرعية على أراضي أذربيجان ، وقد اعترف المسؤولون الأرمينيون بهذه الحقيقة في تصاريحهم العديدة. وهكذا ، صرح نائب رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الأرمينية ساهاك ساهاكيان في 29 يونيو 2022 في اجتماع مع آباء المجندين من أرمينيا أنه: “سيتم استبدال المجندين الأرمن في منطقة كاراباخ بجنود عسكريين فاعلين. وكذلك ذكر أمين مجلس الأمن الأرميني أرمين غريغوريان في مقابلة بتاريخ 19 يوليو 2022 أن “انسحاب وحدات القوات المسلحة الأرمينية من كاراباخ سيكتمل بحلول سبتمبر من هذا العام”. يتعارض كلا البيانين مع الالتزامات التي تعهدت بها أرمينيا ، ويبرهنان بوضوح على أن أرمينيا لا تزال تنشر بشكل غير قانوني تشكيلاتها العسكرية المسلحة على أراضي دولة مجاورة.

نؤكد أن سبب التوتر الأخير هو وجود القوات المسلحة الأرمينية غير الشرعية في الأراضي الأذربيجانية والاستفزازات التي تحرض عليها. الحادث الدموي وقتل جندي أذربيجاني في 3 أغسطس هو بالضبط نتيجة لفشل أرمينيا في الوفاء بالتزاماتها.

بالإشارة إلى المادة 6 من البيان الثلاثي ، نلفت انتباه وزارة خارجية أرمينيا ، التي تتهم أذربيجان بانتهاك الأحكام ذات الصلة ، بأن بناء طريق جديد على طول ممر لاتشين مستمر منذ عدة أشهر على طول الطريق المتفق عليه ، وكان الجانب الأرميني ولا يزال على علم بالتطورات.

إذا كان الجانب الأرميني يهدف إلى تأخير تنفيذ هذا الالتزام ، بالإضافة إلى أحكام أخرى من البيان الثلاثي باستخدام أعذار مزورة ، فإن هذا سيثبت مرة أخرى نشاط أرمينيا غير البناء والتخريب فيما يتعلق بالتزاماتها المنصوص عليها في البيانات الثلاثية والاتفاقيات الأخرى.

إن التنفيذ الكامل للبيانات الثلاثية ضروري لضمان السلام والاستقرار في المنطقة ، وكذلك لتطبيع العلاقات بعد الصراع.

لا تزال أذربيجان ملتزمة بالتزاماتها وتفي بها بالكامل وتطالب بشدة أن تتقيد أرمينيا بهذه الالتزامات.

نذكر وزارة الخارجية الأرمينية ، التي تتهم أذربيجان بـ “النشاط العدواني” ، أنه من الواضح أن أرمينيا بوحداتها العسكرية احتلت أراضي دولة مجاورة تحت الاحتلال لمدة 30 عامًا ، وبعد انتهاء سياسة الاحتلال ، لم تسحب بعد وحداتها المسلحة غير الشرعية من الأراضي الأذربيجانية. تضمن جمهورية أذربيجان أمن وسلامة أراضيها على أسس قانونية.

وتجدر الإشارة إلى أنه نتيجة للعمليات الهجومية المضادة التي نفذها الجيش الأذربيجاني ، اضطرت أرمينيا ، التي تكبدت خسائر فادحة ودُمر جيشها ، إلى توقيع إعلان استسلام في 10 نوفمبر 2020 ، وتحمل الالتزامات في ظل الشروط التي وضعتها أذربيجان المنتصرة.

تنص الفقرة السادسة من الإعلان الثلاثي على ما يلي: “على أساس اتفاق الطرفين ، سيتم تحديد خطة لبناء طريق مرور جديد على طول ممر لاتشين ، يضمن الاتصال بين “ناغورنو كاراباخ” وأرمينيا ، في غضون السنوات الثلاث المقبلة ، وبالتالي من المتصور النقل المستقبلي لوحدة حفظ السلام الروسية لحماية هذا الطريق. ويوفر جمهورية أذربيجان بضمان للسلامة لحركة المواطنين والمركبات والبضائع في كلا الاتجاهين في ممر لاتشين.

وأشار البيان الثلاثي إلى أن الطريق الجديد في لاتشين سيتم بناؤه خلال 3 سنوات. ومع ذلك ، فإن الجانب الأذربيجاني يستعد لفتح الطريق في وقت قصير. وهكذا بدأ بناء الطريق السريع الجديد دون دخول مدينة لاتشين في يوليو 2021. الطريق الذي يبلغ طوله الإجمالي 32 كيلومترًا (يقع 10 كيلومترات منها على أراضي أرمينيا) سيربط 6 قرى في منطقة لاتشين. وقد تم بالفعل بناء جسر بطول 17 كيلومترا فوق نهر هاكاري. كان من المفترض أن يتم فتح الطريق بحلول يوليو من هذا العام. هذا الطريق ، الذي هو بديل لممر لاتشين ، والذي يتواصل تشييده بسرعة ، سيكون له مساران. بعد أن يصبح الطريق جاهزًا ، سيتم نشر وحدة حفظ السلام الروسية التي تراقب ممر لاتشين على هذا الطريق. نتيجة لذلك ، ستصبح مدينة لاتشين وقرية الزبوخ تحت سيطرة القوات المسلحة الأذربيجانية.

وقد أثبتت الأحداث الأخيرة أن أذربيجان تقوم بدورها بإنشاء الطرق وإعادة البناء والبنية التحتية في الأراضي المحررة بعد أن دمرتها الهمجية الأرمينية، ولكن أرمينيا لا تزال تنتهك الشروط المتفق عليها في البيان المشترك، ومنها التأخير في تنفيذ فتح ممر زنجزور والذي يوصل أذربيجان بجزئها الأساسي – ناختشوان.

ونذكر مرة أخرى أن هذا البيان يهدف إلى تعزيز الاستقرار والأمن في المنطقة وخدمة التنمية الاقتصادية في المنطقة. وعلى جمهورية أرمينيا تنفيذ هذا البيان وبنوده بشكل جدي وبدون تزوير الحقائق."