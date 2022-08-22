أذربيجان: 144 إصابة بكورونا في 22 أغسطس

باكو، 22 أغسطس، (اذرتاج)

سجلت إصابة 144 شخص بفيروس كورونا المستجد في أذربيجان وتعافى 112 مصاب من الفيروس و8 حالات وفاة بين المصابين خلال 22 أغسطس.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 808 ألف و713 حالة إصابة في البلد الى الآن وتعافى 795 ألف و222 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 9 آلاف و793 مريض منهم ويستمر علاج 3698 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الإصابة الجديدة خلال اليوم الأخير 2280 فحص طبي فيما كان عدد الفحوص الطبية عامة الى الحين 7 ملايين و122 ألف و716 فحص طبي.