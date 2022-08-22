أذربيجان: لا تسجيل أي تطعيم ضد كوفيد-19 في 22 أغسطس

باكو، 22 أغسطس، (اذرتاج)

لم يتم تسجيل أي تطعيم ضد كوفيد-19 في أذربيجان في 22 أغسطس.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لمجلس الوزراء أن عدد جرعات اللقاح المطعمة الى الحين في البلد يبلغ 13 مليونا و848 ألف و567 جرعة ضد فيروس كورونا المستجد ومنهم 5 ملايين و371 ألف و683 شخص تم تطعيمهم في المرحلة الأولى و4 ملايين و861 ألف و143 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثانية و3 ملايين و357 ألف و691 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثالثة. بلغ عدد التطعيمات المعززة بعد نتيجة إيجابية 258 ألف و50.