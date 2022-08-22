أول اجتماع ثلاثي لرؤساء الجمارك الأذربيجانية والإيرانية والروسية في طهران يناقش مسائل تسهيل الترانزيت

طهران، 22 أغسطس، (أذرتاج)

عقد اجتماع ثلاثي بمشاركة الوفود برئاسة النائب الأول لرئيس لجنة الجمارك الحكومية الأذربيجانية والقائم بأعمال رئيس اللجنة الجنرال شاهن باغيروف ورئيس الجمارك الإيرانية علي رضا مقدسي ورئيس دائرة الجمارك الفيدرالية الروسية فلاديمير بولافي في طهران عاصمة جمهورية إيران الإسلامية.

أفادت وكالة أذرتاج أنه تم التأكيد في الاجتماع على أهمية تطوير التعاون الجمركي الدولي مع الإشارة الى ان مذكرة تيسير الترانزيت التي سيتم توقيعها بمشاركة البلدان الثلاثة تهدف إلى ضمان استمرارية التجارة الدولية وسلسلة التوريد وتوسيع إمكانيات ممر النقل بين الشمال والجنوب وتسهيل عمليات العبور الجمركي عند منافذ العبور الحدودية على طريق إيران - أذربيجان - روسيا وستخلق فرصا إضافية لتسهيل وتنفيذ الرقابة الجمركية على أساس التحديات الجديدة.

كما شدد على أن البنية التحتية والطرق والمراكز اللوجستية التي تم إنشاؤها حديثا في الأراضي الأذربيجانية المحررة من الاحتلال الارميني ستعطي دفعة خاصة لزيادة وتوسيع فرص الترانزيت.

في الختام، تم توقيع مذكرة تفاهم بشأن تسهيل العبور بين دوائر جمارك أذربيجان وإيران وروسيا ومن المقرر إنشاء لجنة تنسيق تضم ممثلين رفيعي المستوى للهيئات الجمركية في الدول الثلاث.