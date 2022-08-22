الرئيس الأذربيجاني: ليس العالم الإسلامي بأسره فحسب ، بل العالم كله رأى قوة رياضيينا

باكو، 22 أغسطس (أذرتاج)

مرة أخرى، لم يرَ العالم الإسلامي فحسب، بل العالم بأسره أيضًا قوة رياضيينا. في كل مرة يرفع فيها علمنا ويعزف نشيدنا الوطني، يشعر كل مواطن أذربيجاني بالفخر. قال الرئيس إلهام علييف أثناء لقائه بالرياضيين الأذربيجانيين الذين فازوا في دورة ألعاب التضامن الإسلامي الخامسة: "كل انتصار يعزز مجدنا أكثر".

"لقد أبلغتك خلال الاجتماع في قونية أن لديكم مسؤولية إضافية لأنكم تمثلون دولة فائزة في الألعاب. هذا عامل فخر، لكنه في نفس الوقت مسؤولية كبيرة. وقال رئيس الدولة "إدراكا لهذه المسؤولية، قمتم بتمثيل بلادنا بكرامة".

"شعر كل رياضي بأنه في داره. في حفل الافتتاح، شهدنا أيضًا إخواننا الأتراك وهم يحيون بحرارة رياضيينا عندما دخل فريق أذربيجان إلى الملعب. بدا الأمر كأن فريقنا يدخل ملعبًا في باكو. وهذا يظهر مرة أخرى مدى الترابط بين دولنا. إنه يظهر أن الرؤساء ليسوا فقط إخوة لبعضهم البعض - إن دولنا والرياضيين إخوة أيضًا. هناك في الملعب ، رحب عشرات الآلاف من المشاهدين على ملعبهم بفريق أذربيجان كفريقهم"، حسبما أضاف الرئيس إلهام علييف.