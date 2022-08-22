البنك المركزي يحدد سعر الصرف الرسمي للعملة الوطنية مقابل الدولار ليوم 23 أغسطس
AzerTAg.az
٢٢.٠٨.٢٠٢٢ [١٧:٢٠]
باكو، 22 أغسطس، (اذرتاج)
نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لسعر صرف العملة الوطنية المانات المحدد من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 23 أغسطس / آب.
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن البنك المركزي أن سعر صرف العملة الوطنية المانات مقابل الدولار الأمريكي محدد عند 1.7000 مانات لدولار أمريكي واحد ابتداء من يوم 23 أغسطس / آب.
© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
المزيد...
٢٠.٠٨.٢٠٢٢ [٠٩:٥٢]
١٨.٠٨.٢٠٢٢ [١١:٠٠]
١٨.٠٨.٢٠٢٢ [١٠:٢١]
٢٢.٠٨.٢٠٢٢ [١٧:١٩]
٢٢.٠٨.٢٠٢٢ [١٦:٤٢]
٢٢.٠٨.٢٠٢٢ [١٧:١٥]
٢٢.٠٨.٢٠٢٢ [١٠:٣٢]
٢٠.٠٨.٢٠٢٢ [١٢:١٤]
٢٠.٠٨.٢٠٢٢ [١٧:٢٨]
١٦.٠٨.٢٠٢٢ [١٢:٣٢]
١٦.٠٨.٢٠٢٢ [١٠:٠٢]
١١.٠٨.٢٠٢٢ [١٧:٠٨]
١٨.٠٨.٢٠٢٢ [١١:٥٤]
١٥.٠٨.٢٠٢٢ [١٢:٠١]
١٥.٠٨.٢٠٢٢ [١٠:٥١]
١٣.٠٨.٢٠٢٢ [٠٩:٤٠]
١٩.٠٨.٢٠٢٢ [١٥:٢٥]
١٨.٠٨.٢٠٢٢ [١٥:٤٨]
١٧.٠٨.٢٠٢٢ [١٧:٣٢]
١٧.٠٨.٢٠٢٢ [١٧:٢٥]
٢٢.٠٨.٢٠٢٢ [١٧:١٣]
٢٢.٠٨.٢٠٢٢ [١٧:١٢]
٢٢.٠٨.٢٠٢٢ [١٠:٣٠]
٢٢.٠٨.٢٠٢٢ [١٠:٢٣]
١٩.٠٨.٢٠٢٢ [١٦:٠٥]
١٧.٠٨.٢٠٢٢ [١٦:٠٢]
١٦.٠٨.٢٠٢٢ [١٥:١٠]
١٦.٠٨.٢٠٢٢ [١٠:٣٦]
٢٢.٠٨.٢٠٢٢ [١٢:٣٠]
٢٢.٠٨.٢٠٢٢ [١٠:٥٣]
١٩.٠٨.٢٠٢٢ [١٦:١٧]
١٩.٠٨.٢٠٢٢ [١٦:٠٨]
خطأ في تهجئة أو إملاء النص
ادخل ملاحظتك