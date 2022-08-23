  • الرئيسية
    • / أخبار عالمية

    أخبار عالمية


    مصر والإمارات والأردن تتوقع تنفيذ 12 مشروعا بقيمة 3.4 مليار دولار

    ٢٣.٠٨.٢٠٢٢ [١٠:١٧]

    باكو، 23 أغسطس، (أذرتاج)

    عقد اجتماع لزعماء خمس دول عربية - مصر والإمارات العربية المتحدة والبحرين والعراق والأردن - في مدينة العلمين الجديدة.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي للرئيس المصري أنه نوقشت في القمة قضايا زيادة الاستثمار الإماراتي في الاقتصاد المصري وزيادة إنتاج الطاقة المتجددة والتعاون بين كبرى الشركات في الدول العربية.

    يذكر أنه من المقرر تنفيذ 12 مشروعا بقيمة 3.4 مليار دولار ضمن برنامج الشراكة الصناعية بين مصر والإمارات والأردن.

    AZERTAG.AZ :مصر والإمارات والأردن تتوقع تنفيذ 12 مشروعا بقيمة 3.4 مليار دولار
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٢٣.٠٨.٢٠٢٢ [١٤:٥‎٤]
    ارتفاع عدد حالات الإصابة بكورونا في جورجيا مرة أخرى
    ٢٢.٠٨.٢٠٢٢ [١٦:١٢]
    إندونيسيا.. زلزال بقوة 5.5 درجات يضرب منطقة نوسا دوا
    ٢٠.٠٨.٢٠٢٢ [١٧:١٣]
    مصرع 15 شخصا في حادث مروري مروع جنوبي تركيا
    ٢٠.٠٨.٢٠٢٢ [١٧:٠٩]
    الدفاع التركية: تحييد 11 إرهابياً شمالي سوريا
    مصر والإمارات والأردن تتوقع تنفيذ 12 مشروعا بقيمة 3.4 مليار دولار