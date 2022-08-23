مصر والإمارات والأردن تتوقع تنفيذ 12 مشروعا بقيمة 3.4 مليار دولار

باكو، 23 أغسطس، (أذرتاج)

عقد اجتماع لزعماء خمس دول عربية - مصر والإمارات العربية المتحدة والبحرين والعراق والأردن - في مدينة العلمين الجديدة.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي للرئيس المصري أنه نوقشت في القمة قضايا زيادة الاستثمار الإماراتي في الاقتصاد المصري وزيادة إنتاج الطاقة المتجددة والتعاون بين كبرى الشركات في الدول العربية.

يذكر أنه من المقرر تنفيذ 12 مشروعا بقيمة 3.4 مليار دولار ضمن برنامج الشراكة الصناعية بين مصر والإمارات والأردن.