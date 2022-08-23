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    قرية باش قاراجانلي في محافظة كلبجار – صور

    ٢٣.٠٨.٢٠٢٢ [١٠:٠٠]

    باكو، 23 أغسطس (أذرتاج)

    تقع قرية باش قاراجانلي لمحافظة كلبجار في ضفة نهر اولوخان وعلى سفح الجبل.

    احتلتها القوات المسلحة لأرمينيا عام 1993. دمر الوحشيون الأرمن القريةَ في فترة احتلالها.

    تم تحرير القرية الى جانب محافظة جبرائل في 25 نوفمبر بموجب البيان الثلاثي الذي وقعه في 10 نوفمبر عام 2020 الرئيسان الاذربيجاني والروسي ورئيس الوزراء الأرميني بعد انتصار الجيش الاذربيجاني في الحرب القراباغية الثانية.

    تقدم وكالة أذرتاج صورا من قرية باش قاراجانلي التي تعرضت للوحشية الارمينية في فترة الاحتلال.

    AZERTAG.AZ :قرية باش قاراجانلي في محافظة كلبجار – صور
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