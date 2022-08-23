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    تغيير سعر برميل النفط بمختلف الاتجاهات

    ٢٣.٠٨.٢٠٢٢ [١١:٢٥‎]

    باكو، 23 أغسطس، (أذرتاج)

    تغير سعر برميل النفط بمختلف الاتجاهات في الأسواق العالمية.

    أفادت وكالة أذرتاج أنه تم بيع برميل البترول من نوع "برنت" بقيمة 97.07 دولار في بورصة لندن بعد ارتفاعه 0.59 دولار وبيع برميل البترول من نوع "لايت" بقيمة 90.23 دولار في بورصة "نايميكس" بنيويورك بعد انخفاضه قدر 0.54 دولار.

    AZERTAG.AZ :تغيير سعر برميل النفط بمختلف الاتجاهات
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