تطهير أراضي مرتفعات أوشديك-قيرخقيز-ساريبابا من الألغام الأرمينية

باكو، 23 أغسطس (أذرتاج)

من 15 أغسطس حتى الآن، تمت إزالة 1318 لغماً مضاداً للأفراد من نوع PMN-E، صنعت في أرمينيا عام 2021 وزرعتها الوحدات المسلحة الأرمينية غير المشروعة في مواقع محددة في إقليم مقاطعة لاتشين، وبالتالي تم تفكيكها امتثالاً لقواعد السلامة، حسبما قالت وزارة الدفاع الأذربيجانية لـوكالة أذرتاج.

"خلال شهر أغسطس، اكتشفت وحدات الهندسة والخبراء التابعة للجيش الأذربيجاني 1275 ذخيرة مضادة للأفراد و 16 مضادة للدبابات و 281 ذخيرة غير منفجرة وتم تفكيكها في الأراضي المحررة، وتم تطهير 1428 هكتارا من الأراضي بالكامل.

في المجموع حتى الآن ، تم تطهير 25760 هكتارًا من المنطقة في الأراضي المحررة من الألغام والذخائر غير المنفجرة من قبل وحدات الهندسة العسكرية. تم الكشف عن 434 7 من الذخائر المضادة للأفراد و 207 2 من الذخائر المضادة للدبابات و 911 9 من الذخائر غير المنفجرة وإبطال مفعولها.

وقالت الوزارة إن الأنشطة الضرورية في مجال الدعم الهندسي جارية في الأراضي المحررة.