القناصة الأذربيجانيون يشاركون بنجاح في المسابقة الدولية

باكو، 23 أغسطس (أذرتاج)

صرحت وزارة الدفاع الأذربيجانية لـوكالة أذرتاج أنه خلال مسابقة "Sniper Frontier" ، التي أقيمت في مدينة يزد بجمهورية إيران الإسلامية، تم إجراء التدريبات التالية من المرحلة الثانية.

أجرى القناصة الأذربيجانيون بنجاح تمارين "العمليات في المدينة" و"التنظيم" لمرحلة "تسلسل الأزواج".

خلال التدريبات، أنجز القناصة الأذربيجانيون بنجاح مهام اختيار موقع إطلاق النار، واكتشاف وتدمير الأهداف الموجودة على مسافات مختلفة.