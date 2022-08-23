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    ارتفاع عدد حالات الإصابة بكورونا في جورجيا مرة أخرى

    ٢٣.٠٨.٢٠٢٢ [١٤:٥‎٤]

    تبليسي، 23 أغسطس، (أذرتاج)

    ارتفع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في جورجيا مرة أخرى خلال الأسبوع الماضي.

    أفادت وكالة أذرتاج أن 13595 شخص أصيب بفيروس كورونا في جورجيا في الفترة ما بين 14-21 أغسطس. خلال الفترة المشمولة بالتقرير، تم علاج وتعافي 13329 شخص وتوفي 6 أشخاص من الوباء.

    أصيب 1738785 شخص بفيروس كوفيد - 19 منذ بداية جائحة الفيروس التاجي في جورجيا.

    AZERTAG.AZ :ارتفاع عدد حالات الإصابة بكورونا في جورجيا مرة أخرى
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