ارتفاع عدد حالات الإصابة بكورونا في جورجيا مرة أخرى

تبليسي، 23 أغسطس، (أذرتاج)

ارتفع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في جورجيا مرة أخرى خلال الأسبوع الماضي.

أفادت وكالة أذرتاج أن 13595 شخص أصيب بفيروس كورونا في جورجيا في الفترة ما بين 14-21 أغسطس. خلال الفترة المشمولة بالتقرير، تم علاج وتعافي 13329 شخص وتوفي 6 أشخاص من الوباء.

أصيب 1738785 شخص بفيروس كوفيد - 19 منذ بداية جائحة الفيروس التاجي في جورجيا.