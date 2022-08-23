البنك المركزي يعلن بدء الاستفادة من Google Pay رسميا في العمليات المالية في أذربيجان

باكو، 23 أغسطس (أذرتاج)

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن البنك المركزي الاذربيجاني ان "جوجل باي" بدأ يستخدم رسميا في العمليات المالية في أذربيجان.

يتيح هذا النظام للمستخدمين تسديد مدفوعاتهم المالية بسهولة وأمان عبر هواتفهم المحمولة التي تعمل بنظام التشغيل أندرويد، او Wear OS وتساهم هذه الخدمة في تبسيط تجربة التسوق من خلال مساعدة المستخدمين على الدفع بواسطة تطبيقات الهاتف المحمول، وعبر المواقع الإلكترونية، وفي المتاجر التي تدعم تقنية الدفع اللاتلامسي، وكذلك عبر جميع منصات جوجل بما فيها متجر جوجل بلاي Google Play.