شهريار محمدياروف يتنافس في بطولة 2022 سانت لويس Grand Chess Tour

باكو، 23 أغسطس (أذرتاج)

سينافس المعلم الكبير الأذربيجاني في الشطرنج شهريار محمدياروف على الميداليات في مسابقة سانت لويس Grand Chess Tour لعام 2022 التي ستقام في سانت لويس، ولاية ميسوري الأمريكية، في الفترة من 24 إلى 31 أغسطس.

وإلى جانب محمدياروف، سيشارك في البطولة أيضًا علي رضا فيروزجا، وماكسيم فاشير لاغراف، وفابيانو كاروانا، وليفون أرونيان، ولينير دومينجيز، وهيكارو ناكامورا، وسام شانكلاند، وريتشارد ريبورت، وإيان نيبومنياشتشي.

تعد الدورة السنوية السادسة لسانت لويس رابيد آند بليتز محطة رابعة في جولة الشطرنج الكبرى. صندوق الجائزة 175000 دولار.