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    ارتفاع عدد إصابات جدري القرود في تركيا

    ٢٣.٠٨.٢٠٢٢ [١٦:٤٣]

    إسطنبول، 23 أغسطس، (أذرتاج)

    تم تسجيل 11 إصابة جديدة بمرض جدري القرود في تركيا.

    أفادت وكالة اذرتاج ان هذه الكلمات قالها وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة.

    وقال الوزير إنه لا يوجد خطر وباء مرتبط بهذا المرض في تركيا.

     

    AZERTAG.AZ :ارتفاع عدد إصابات جدري القرود في تركيا
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