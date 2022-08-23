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    الرئيس البولندي يصل إلى كييف

    ٢٣.٠٨.٢٠٢٢ [١٦:٥‎٧]

    باكو، 23 أغسطس، (اذرتاج)

    وصل الرئيس البولندي أندريه دودا إلى العاصمة الأوكرانية كييف لإجراء محادثات مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي.

    أفادت وكالة أذرتاج ان هذه الكلمات قالها رئيس مكتب الرئيس البولندي بافيل شروت.

    ويشارك الرئيس البولندي في قمة "منصة القرم".

    تأسست "منصة القرم" من قبل رئيس أوكرانيا في عام 2021 وهي عبارة عن تنسيق للتشاور والاتصال من أجل هيكلة جميع القضايا المتعلقة بشبه الجزيرة.

    AZERTAG.AZ :الرئيس البولندي يصل إلى كييف
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