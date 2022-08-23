أذربيجان: 622 إصابة ووفاة من كورونا في 23 أغسطس

باكو، 23 أغسطس، (اذرتاج)

سجلت إصابة 622 شخص بفيروس كورونا المستجد في أذربيجان وتعافى 678 مصاب وتوفي مصابان بالفيروس خلال 23 أغسطس.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 809 ألف و335 حالة اصابة في البلد الى الآن وتعافى 795 ألف و900 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 9 آلاف و795 مريض منهم ويستمر علاج 3640 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الاصابة الجديدة خلال اليوم الأخير 4442 آلاف فحص طبي فيما كان عدد الفحوص الطبية عامة الى الحين 7 ملايين و127 ألف و158 فحص طبي.