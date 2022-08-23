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    اقتصاد


    أذربيجان تصدر "زيوت نفطلان" التجميلية الى الكويت

    ٢٣.٠٨.٢٠٢٢ [١٧:١٠]

    باكو، 23 أغسطس (أذرتاج)

    أفادت وكالة أذرتاج ان أذربيجان ستصدر الى الكويت 3 أنواع من مستحضرات "زيوت نفطلان" التجميلية. قدمت بوابة Azexport على شبكة الانترنت شهادة التسويق الحر للمنتج.

    ان شهادة التسويق الحر هي التصديق على ان المنتج المصدر في التبادل الحر في جمهورية أذربيجان وتم اعتماده من نقبل الهيئات الحكومية ذات الصلة وتستجيب للمعايير.

    يمكن الحصول على هذه الشهادة عبر بوابة www.Azexport.az.

    AZERTAG.AZ :أذربيجان تصدر "زيوت نفطلان" التجميلية الى الكويت
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