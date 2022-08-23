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    أذربيجان: تطعيم 1732 جرعة من لقاح كورونا في 23 أغسطس

    ٢٣.٠٨.٢٠٢٢ [١٧:٠٩]

    باكو، 23 أغسطس، (اذرتاج)

    قال مقر العمليات لدى مجلس الوزراء الأذربيجاني إن 1732 جرعة من لقاح كورونا تم تطعيمها في أذربيجان في 23 أغسطس.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لمجلس الوزراء أن 319 شخص تلقوا الجرعات ضمن المرحلة الأولى و337 شخص تلقوا الجرعات ضمن المرحلة الثانية فيما تلقى 886 شخص الجرعة الثالثة وأكثر و190 شخص جرعة تنشيطية من لقاح فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بعد نتيجة إيجابية للفحص.

    ويبلغ عدد جرعات اللقاح المطعمة الى الحين في البلد 13 مليونا و850 ألف و299 جرعة ضد فيروس كورونا المستجد ومنهم 5 ملايين و372 ألف وشخصين تم تطعيمهم في المرحلة الأولى و4 ملايين و861 ألف و480 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثانية و3 ملايين و358 ألف و577 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثالثة وأكثر و258 الف و240 شخص تلقوا اللقاح التنشيطية بعد نتيجة إيجابية.

    AZERTAG.AZ :أذربيجان: تطعيم 1732 جرعة من لقاح كورونا في 23 أغسطس
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