تبليسي، 23 أغسطس، (أذرتاج) التقى وزير التنمية الرقمية والتكنولوجيا العالية الأذربيجاني رشاد نبييف مع نائب رئيس وزراء جورجيا ووزير الاقتصاد والتنمية المستدامة ليفان دافيتاشفيلي، ذلك على هامش زيارته إلى تبليسي. أفادت وكالة أذرتاج أن الوزيرين ناقشا قضايا التعاون الاقتصادي والنقل واللوجستي بين البلدين. كما تبادلا وجهات النظر حول ممرات النقل الإقليمية.

AZERTAG.AZ : مناقشة التعاون بين أذربيجان وجورجيا في مجالات الاقتصاد والنقل والخدمات اللوجستية

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