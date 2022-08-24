باكو، 24 أغسطس (أذرتاج) اصدر مجلس الوزراء قرارا بشأن تمديد مدة نظام الحجر الصحي الخاص في أراضي جمهورية أذربيجان. أفادت وكالة أذرتاج ان رئيس الوزراء علي اسدوف وقع قرارا بهذا الشأن. بموجب القرار، يتم تمديد مدة نظام الحجر الصحي الخاص في أراضي أذربيجان الى الساعة السادسة صباحا في 1 نوفمبر لهذا العام، ذلك بغرض مكافحة تفشي عدوى كوفيد 19 وعواقبها.

AZERTAG.AZ : تمديد مدة نظام الحجر الصحي الخاص في أذربيجان

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