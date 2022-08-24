الرئيس إلهام علييف يتلقى اتصالا هاتفيا من نظيره الاوزبكي

باكو، 24 أغسطس (أذرتاج)

تلقى رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف في 23 أغسطس اتصالا هاتفيا من رئيس جمهورية أوزبكستان شوكت ميرزيويف.

ناقش الطرفان خلال المحادثة الهاتفية سبل تطوير التعاون المفيد بين البلدين ومسائل تعزيز علاقات الشراكة الاستراتيجية.

واشير الى تقدم ملحوظ في تحقيق الاتفاقات التي تم التوصل اليها بناء على مخرجات اللقاءات الرفيعة المستوى في شهر يونيو هذا العام.

تم التأكيد ان الاجتماع الأخير للجنة الحكومية المشتركة المنعقد في أوائل أغسطس والاجتماع الثلاثي الأول لوزراء خارجية وتجارة ونقل أوزبكستان وأذربيجان وتركيا مثمران.

قيل ان حجم التبادل التجاري زاد بنسبة 70 في المائة في العام الحالي، بدأ تحقيق مشاريع تجارية مشتركة في مجالات الزراعة وصناعة الحرير والنسيج وصناعة المكائن والكيمياء وغيرها. ذكر ان العمل جارٍ لتدشين الصندوق الأوزباكستاني الاذربيجاني للاستثمار قريبا ويتوسع التبادل الثقافي الإنساني.

وأعرب الرئيسان عن تأييدهما للمزيد من توسيع النشاط الفعلي المشترك. واشارا الى ضرورة عقد منتدى الأقاليم في خريف هذا العام ومعرض الإمكانيات الصناعية لكلا البلدين.

كما اجري خلال الاتصال الهاتفي تبادل الآراء حول الأجندة الإقليمية. استعرض برامج وجدول اعمال للقاءات العديدة المقبلة ومنها اجتماعي قمة منظمة شنغهاي للتعاون ومنظمة الدول التركية في سمرقند.

جرت المكالمة الهاتفية بين الرئيسين الاوزبكستاني والاذربيجاني في جو من الصداقة .