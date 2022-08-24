وزير الخارجية يبحث مع نظيره التركي الأوضاع الإقليمية

باكو، 24 أغسطس (أذرتاج)

في مكالمة هاتفية جرت بين وزيري خارجية أذربيجان وتركيا جيهون بايراموف ومولود تشاوش اوغلو في 23 أغسطس، ناقش الطرفان آخر تطورات الأوضاع الإقليمية وأجندة التعاون الثنائي.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وزارة الخارجية الأذربيجانية ان الطرفين بحثا في سبل تطوير التعاون في اطار منظمة الدول التركية وكذلك في المرافق الدولية.