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    ممثلو "المياه والري" الأذربيجانية يتفقدون خزان مياه سارسانغ في قره باغ

    ٢٤.٠٨.٢٠٢٢ [٠٧:٤٥‎]

    باكو، 24 أغسطس (أذرتاج)

    تفقد ممثلو جمعية "المياه والري" الأذربيجانية بحضور الاخصائيين المحليين خزان مياه سارسانغ الواقع في منطقة قره باغ الاقتصادية في 23 أغسطس.

    أفادت وكالة أذرتاج ان الهدف هو المتابعة الفنية في خزان مياه سارسانغ وتفقد الوضع الحالي فيه وتحديد جدول وقت لتخذين كميات من المياه في الخزان واستهلاكها وتوفير أرضية لمواصلة مثل هذه الاعمال في المستقبل. نوقشت في اللقاء المسألتان أساسا وهما توزيع كميات من المياه واستئناف نقل المياه الى المحافظات المجاورة من خزان مياه سارسانغ.

    جرى اللقاء والمحادثات في جو من التفاهم والظروف البناءة. كذلك تم الاتفاق على مواصلة مثل هذه اللقاءات وتفقد المنطقة بصورة دائمة في المستقبل أيضا.

    يذكر ان خزان مياه سارسانغ، الذي يكسب أهمية استراتيجية مهمة، أنشئ بمبادرة من الزعيم القومي حيدر علييف. وحضر الزعيم القومي حفل افتتاح الخزان عام 1976. الحجم الإجمالي لخزان مياه سارسانغ الواقع على نهر تارتار تشاي 560 مليون متر مكعب. تستخدم مياه الخزان للري في 96 ألف هكتار من الأراضي (في محافظات بردعه وتارتار واغدام واغجابدي ويفلاخ وجورانبوي). وانشئت على الخزان محطة توليد الطاقة الكهربائية بقوة 50 ميجاوات.

    بتوجيهات من الرئيس الاذربيجاني إلهام علييف، تجرى الاعمال المهمة في مجال الاستفادة المثمرة من موارد المياه الموجودة في جميع الأراضي المحررة من الاحتلال، انشاء مصادر مياه جديدة وإعادة بناء المنشآت المائية المدمَّرة.

    AZERTAG.AZ :ممثلو "المياه والري" الأذربيجانية يتفقدون خزان مياه سارسانغ في قره باغ
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