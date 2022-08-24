رئيس كازاخستان في زيارة رسمية الى أذربيجان

باكو، 24 أغسطس، (أذرتاج)

وصل رئيس جمهورية كازاخستان قاسم جومارت توكاييف في زيارة رسمية الى جمهورية أذربيجان في 24 أغسطس.

أفادت وكالة أذرتاج انه قد اصطف حرس الشرف في مطار حيدر علييف المزين باعلام كلتا الدولتين تقديرا لمقدم الضيف الرفيع المستوى.

وكان في استقبال الرئيس الكازاخستاني قاسم جومارت توكاييف في ارض المطار النائب الأول لرئيس الوزراء يعقوب ايوبوف ونائب وزير الخارجية خالاف خالافوف وغيرهما من كبار المسئولين.