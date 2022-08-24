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    قرية بالاحسنلي لمحافظة قوبادلي

    ٢٤.٠٨.٢٠٢٢ [١٠:٠٠]

    باكو، 24 أغسطس (أذرتاج)

    تقع قرية بالاحسنلي لمحافظة قوبادلي في ضفة نهر بركوشاد، على سفح هضبة قره باغ. كان سكانها يشتغلون أساسا بتربية المواشي والزراعة.

    تم العثور في هذه القرية على اقدم مسكن في منطقة زنكزور. يقع هذا المسكن في منطقة تسمى بـدارانلار ويعود تاريخه الى القرن الرابع. الى جانب ذلك، يقع "جيجيملي اواجاغي" الذي يعود تاريخه الى القرنين الثاني عشر والثالث عشر في وادي اوجاق.

    احتلتها القوات المسلحة لارمينيا عام 1993.

    تم تحريرها نتيجة انتصار الجيش الاذربيجاني في الحرب الوطنية.

    تقدم وكالة أذرتاج صورا من قرية بالاحسنلي التي تعرضت للاعمال الوحشية على يدي قوات الاحتلال الأرميني.

    AZERTAG.AZ :قرية بالاحسنلي لمحافظة قوبادلي
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